В Украине стали чаще пользоваться водным транспортом

Пассажироперевозки водным транспортом в морских портах Украины в январе-апреле этого года выросли до более 55 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины.

“С начала года услугами водного транспорта в морских портах Украины воспользовалось уже более 55 тысяч пассажиров, что на 19% больше, чем в прошлом году”, – указали в АМПУ.

Три четверти от общего количества пассажиров (42 149 человек) – это внутренние перевозки водным транспортом в порту Херсон и на прогулочных катерах в Одессе.

Иностранные перевозки с января по апрель составили почти 13 тыс. пассажиров. Преимущественно это паромная переправа в Черноморске и круизные речные лайнеры в Усть-Дунайске.

Что касается Днепра, то с начала года через реку прошли уже 1934 судна (рейса), что более чем на 60% превышает прошлогоднюю статистику за этот период. Общий объем перевозок грузов уже составил почти 2 млн тонн. В основном это зерновые и строительные грузы, объемы которых выросли соответственно в 2,8 и 2,3 раза, а также металлопродукция. При этом зерновые достигли отметки в 1 млн тонн.