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Почему банки отказывают в кредитах бизнесу, и какая альтернатива для ФОП?

Кредитование юрлиц – одна из наиболее популярных банковских услуг в нашей стране. Желая вложить средства в развитие бизнеса, предприниматели обращаются в финансовые организации. Но даже этой категории, казалось бы, обеспеченных заемщиков банки могут отказывать.

Причины отказа

Чаще всего ходатайства отклоняются в следующих случаях:

1. Предоставление неверных данных либо фальшивых документов в ходе оформления заявки. Все потенциальные заемщики тщательно проверяются, так как бизнес-кредиты предполагают выдачу немалых сумм.

2. Негативная кредитная история. Возникает, если соискатель займа ранее брал средства в долг и не возвращал, либо имеет просрочку по финансовым обязательствам на данный момент.

3. Сомнительная хоздеятельность юрлица. Банку нужно быть уверенным, что он выдает средства не подставной, а реально существующей фирме. Поэтому требуется предоставить большое количество документации, подтверждающей, что компания действительно работает.

4. Отказ в предоставлении информации. Чтобы проанализировать финансовое состояние фирмы, банк запрашивает необходимые ему сведения, касающиеся управленской отчетности.

5. Существенная финансовая нагрузка на заемщика. Если у соискателя уже есть кредитные обязательства перед другим финучреждением, специалисты могут посчитать, что он не справится с возвратом задолженности.

6. Плохая финансовая ситуация на предприятии. Когда деятельность юрлица не приносит достаточного дохода, не исключено, что заемные средства банку назад отдавать будет нечем.

7. Нестабильный доход. Если сегодняшнее финансовое положение заемщика оставляет желать лучшего или направление деятельности его фирмы признано неперспективным, встает вопрос о его платежеспособности.

8. Отсутствие обеспечения. В основном банки выдают крупные суммы юрлицам под залог. Если имущество, потенциально пригодное для реализации с целью покрытия всего долга, отсутствует, либо с трудом поддается продаже, в кредитовании отказывают.

9. Несоответствующая цель использования кредитных средств. Банк может сам решать, какие задачи юрлица стоят финансирования.

Альтернатива банковскому займу

«Причины банковских отказов в кредитовании всегда связаны с рисками нарушения принципов деятельности этих организаций. Однако это не означает, что стоит проститься с мыслью о получении заемных средств.» – комментируют ситуации в популярной финансовой организации по кредитованию предпринимателей Бізнес Позика.

Услуги кредитования предоставляют специальные небанковские организации. Они работают по своим правилам:

• отношение к заемщикам более лояльное;

• требования к соискателю занижены.

Благодаря этому рассчитывать на заем могут даже те, кому отказали в банке. Единственным минусом кредитования от небанковских финансовых учреждений являются высокие проценты. Повышая ставки, эти компании сглаживают риск невозврата средств, выданных неидеальному заемщику.

По материалам Бизнес Позыка
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