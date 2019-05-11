Opel показал гибридный Grandland X Hybrid4 (фото)

Компания Opel представила свой гибридный кроссовер Grandland X Hybrid4, ставший для нее первым серийным автомобилем с гибридной силовой установкой, а также возможностью подзарядки батарей от электросети.

Об этом пишет Motor1.

От своего бензинового “брата” новинка отличается лишь черным капотом. Совокупная отдача силовой установки автомобиля составляет 300 л.с, включая 200 л.с. от “турбочетверки” 1.6 PureTech и двух электродвигателей мощностью 109 л.с.

Аккумулятор у автомобиля литий-ионный, емкостью 13.2 кВтч. Фирменное устройство способно обеспечивать заряд кроссовера за 1 час 50 минут.

Новинка получила три ездовых режима – Hybrid, Sport и “внедорожный” AWD.

Кроссовер должен появиться на европейском рынке в ближайшее время. Стоимость его производитель пока не разглашает.



Фото: Motor1



Фото: Motor1