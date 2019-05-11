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Ощадбанк выдал $22 миллиона кредита фирмам бизнесменов, находящихся в розыске

Ощадбанк выдал $22 миллиона кредита фирмам бизнесменов, находящихся в розыске

Ощадбанк выдал два кредита на общую сумму 22,28 миллиона долларов фирмам, которые входят в состав “Агроинвестгруп”, одним из владельцев которой является объявленный в розыск Николай Кучеренко.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на постановление Шевченковского райсуда Киева.

“26 апреля Шевченковский райсуд г. Киева в рамках уголовного производства №22019000000000026 предоставил следователям СБУ временный доступ к документам, которые находятся в распоряжении Ощадбанка, – в т.ч. договоров кредитной линии № 323 / 48-1 от 07.11.2016 и № 505 / 48-1 от 18.12.2017, заключенных между Ощадбанком и ООО “Ист Оилс Украины”, – говорится в сообщении.

Согласно судебным материалам, по данным следователей СБУ, в период с октября 2018 года по январь 2019 года должностные лица ряда компаний, входящих в состав “Агроинвестгруп” (ООО “Белгород-Днестровский элеватор”, ООО “Раухивский элеватор”, ООО “Измаильский элеватор”, ООО “Алиягский элеватор”, ООО “Заплазский элеватор”, ООО“Березовский элеватор “, ООО “Васильевский элеватор”, ООО “Эра Грейн”, ЧАО “Новомиргородский элеватор”, ООО “Алексеевский элеватор”, ООО “Новоборовский ХПП»), по указаниям двух фактических владельцев этой группы “организовали незаконную схему вывоза зерновых государственного ПАО “Аграрный фонд” вне установленных пунктов пропуска на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей с целью перепродажи по значительно завышенным ценам через специально созданных ими субъектов предпринимательской деятельности, которые зарегистрированы на неподконтрольных органам государственной власти Украины территориях Донецкой и Луганской областей, в результате чего осуществляют финансовое и материальное обеспечение деятельности террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”.

По информации следователей СБУ, владельцы “Агроинвестгруп” в своей “противоправной деятельности, направленной на растрату и присвоение имущества ОАО «Аграрный фонд» и других субъектов хозяйствования, а также на финансовое и материальное обеспечение террористических организаций “ДНР” и “ЛНР”, использовали подконтрольные им и другим лицам юридические лица, среди которых ООО “Ист Оилс Украина” и ООО “Финагро”.

По материалам УКРИНФОРМ
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