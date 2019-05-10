0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 550 0

Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларах

Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларах

В Украине даже с учетом высокой инфляции в гривне, в долларовом эквиваленте цены с 2008-го снизились. Благодаря девальвации те, кто зарабатывают в долларах и иностранцы, чувствуют себя, как “в раю”.

Такие оценки на своей странице Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

“Сделал расчеты долларовой потребительской инфляции с декабря 1996 года, теперь все могут легко увидеть и понять, почему Украина стала раем для иностранцев и украинцев, которые получат валютные доходы. Благодаря постоянной девальвации гривны, Украина стала страной с очень низкой стоимостью жизни, поэтому для тех, у кого валютные доходы, Украина является раем на земле”, – написал Компаниец.

Если сравнить стоимость потребительской корзины в Украине в долларовом эквиваленте в апреле 2019 года:

  • в июле 2008 года потребительская корзина в долларовом эквиваленте стоила на 60,95% больше;
  • в декабре 2013 года потребительская корзина в долларовом эквиваленте стоила на 23,39% больше;
  • с декабря 1996 года по апрель 2019-го стоимость потребительской корзины в долларовом эквиваленте выросла лишь на 5,9%.

“Проблема в том, что средняя зарплата в Украине до сих пор остается самой низкой в Европе, и если взять соотношение средней зарплаты в стране к стоимости идентичной потребительской корзины, то в Украине она будет одной из самых низких”, – поясняет экономист.

По материалам Обозреватель
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.