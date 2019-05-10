Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларах

В Украине даже с учетом высокой инфляции в гривне, в долларовом эквиваленте цены с 2008-го снизились. Благодаря девальвации те, кто зарабатывают в долларах и иностранцы, чувствуют себя, как “в раю”.

Такие оценки на своей странице Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

“Сделал расчеты долларовой потребительской инфляции с декабря 1996 года, теперь все могут легко увидеть и понять, почему Украина стала раем для иностранцев и украинцев, которые получат валютные доходы. Благодаря постоянной девальвации гривны, Украина стала страной с очень низкой стоимостью жизни, поэтому для тех, у кого валютные доходы, Украина является раем на земле”, – написал Компаниец.

Если сравнить стоимость потребительской корзины в Украине в долларовом эквиваленте в апреле 2019 года:

в июле 2008 года потребительская корзина в долларовом эквиваленте стоила на 60,95% больше;

в декабре 2013 года потребительская корзина в долларовом эквиваленте стоила на 23,39% больше;

с декабря 1996 года по апрель 2019-го стоимость потребительской корзины в долларовом эквиваленте выросла лишь на 5,9%.

“Проблема в том, что средняя зарплата в Украине до сих пор остается самой низкой в Европе, и если взять соотношение средней зарплаты в стране к стоимости идентичной потребительской корзины, то в Украине она будет одной из самых низких”, – поясняет экономист.