Рай для иностранцев: экономист показал, как менялись украинские цены в долларах

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В Украине даже с учетом высокой инфляции в гривне, в долларовом эквиваленте цены с 2008-го снизились. Благодаря девальвации те, кто зарабатывают в долларах и иностранцы, чувствуют себя, как “в раю”.
Такие оценки на своей странице Facebook опубликовал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.
“Сделал расчеты долларовой потребительской инфляции с декабря 1996 года, теперь все могут легко увидеть и понять, почему Украина стала раем для иностранцев и украинцев, которые получат валютные доходы. Благодаря постоянной девальвации гривны, Украина стала страной с очень низкой стоимостью жизни, поэтому для тех, у кого валютные доходы, Украина является раем на земле”, – написал Компаниец.
Если сравнить стоимость потребительской корзины в Украине в долларовом эквиваленте в апреле 2019 года:
“Проблема в том, что средняя зарплата в Украине до сих пор остается самой низкой в Европе, и если взять соотношение средней зарплаты в стране к стоимости идентичной потребительской корзины, то в Украине она будет одной из самых низких”, – поясняет экономист.
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