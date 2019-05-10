FinAwards — 2019: кто получит звание «Банкира года» и еще 14 наград

В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоится церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.

Финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручат награды руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за успехи в развитии розничных продуктов, внедрение современных технологий и повышение стандартов клиентского сервиса. Всего в конкурсе участвовали представители 28 розничных банков, которые продемонстрировали свои достижения в 15 номинациях.

Учредители ежегодной премии — финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.

Победителей определят в 15 номинациях:

1. Банкир года – за самую ожидаемую и желанная награду будут бороться 15 топ-менеджеров, которые смогли вывести свои банки на качественно новый уровень.

За титул лучшего банкира в этом году соревнуются:

Председатель Правления Приватбанка Петр Крумханзл

Председатель Правления Ощадбанка Андрей Пышный

Генеральный менеджер Совета Банковской группы Альфа-Банка Иван Свитек

Председатель правления Райффайзен Банка Аваль Владимир Лавренчук

Председатель правления Таскомбанк Сергей Тигипко

Председатель правления Procreditbank Виктор Пономаренко

Председатель правления ОТР Банка Тамаш Хак-Ковач

Член правления Пиреус Банка Илиас Музакисэ

Председатель правления ПУМБ Сергей Черненко

Председатель правления Идея Банк Михаил Власенко

Председатель правления Конкорд Банк Юрий Задоя

Председатель правления Банка Глобус Сергей Мамедов

Председатель правления А-Банка Юрий Кандауров

Председатель правления Коммерческого индустриального банка Татьяна Путинцева

2. Лучший руководитель розницы – 10 номинантов

Участвуют руководители розничного бизнеса банков, которые отвечают за развитие продуктового ряда и клиентских сервисов. Главный критерий, по которому будет определяться победитель — ощутимые позитивные изменения в показателях розничного бизнеса по итогам 2018 года, которые можно проверить/подтвердить в открытых источниках.

Общие категории

3. Технологичный банк. За победу соревнуются 11 банков, которые в 2018 -2019 гг реализовали проект/проекты по внедрению технических новаций.

4. Устойчивый банк, которому больше всего доверяют клиенты при размещении депозитов.

5. Народный банк с лучшим качеством обслуживания клиентов — по мнению посетителей сайта «Минфин».

6. Рекламная кампания. В номинации участвуют руководители маркетинга банков, которые провели успешные рекламные кампании и повысили узнаваемость бренда.

Продуктовые категории

7. Кредит наличными: 12 номинантов. Рассматриваются кредиты для новых клиентов-физлиц от 10 тыс. грн без справки о доходах.

8. Депозит/Вклад срочный: 20 номинантов. Участвуют банковские вклады для клиентов-физлиц в гривне, сроком на 12-13 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения вклада.

9. Кредитная карта mass: 14 номинантов. В этой категории рассматриваются банковские карты класса classic или standart с кредитным лимитом (не овердрафт).

10. Кредитная карта VIP-класса: 12 номинантов. Участвуют банковские карты класса gold, platinum, infinite, world с кредитным лимитом (не овердрафт) от 50 000 гривен. Условие: оформить кредитную карту может любой новый клиент.

11. Дебетовая карта mass: 13 номинантов. Принимают участие карты classic или standart, доступные любому клиенту, без специальных условий обслуживания.

12. Дебетовая карта VIP-класса: 14 номинантов. Участвуют банковские карты класса gold, platinum, infinite, world.

13. Кобрендинговая карта: 5 номинантов. Совместные предложения банка с одной или несколькими компаниями-партнерами, которые предполагают обоюдные скидки или бонусы. Карта любого типа, но не зарплатный проект.

14. Интернет-банк: 13 номинантов. Система онлайн-обслуживания клиентов-физлиц должна поддерживать минимальный набор функций: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в другие банки.

15. Мобильный банк: 14 номинантов. За победу соревнуются банки с мобильными приложениями. Минимальный набор функций: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в других банках.

Подготовка к событию заняла два месяца, в течение которых профессиональная команда жюри и клиенты банков определяли самых достойных кандидатов. В числе экспертов – директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, председатель правления Всеукраинской ассоциации финкомпаний Анна Замазеева, президент ассоциации платежных систем UAPS Антонина Мурашко, вице-президент и руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank CZ Алексей Александров и др..

Вручение наград состоится 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. На мероприятии соберутся самые известные и профессиональные банкиры Украины. Помимо награждения победителей, FinAwards 2019 запомнится насыщенной и эффектной шоу-программой.

В программе FinAwards 2019

18:00 — 18:45 Welcome drink, шоу барабанщиков

18:45 — 19:45 Церемония награждение победителей премии

19:45 — 23:00 Фуршет, коктейли, командные соревнования банков, DJ

Ведущие вечера — звезды 3-го сезона проекта Лига Смеха из львовской команды «Загорецька Людмила Степанівна».

Не упустите возможности познакомиться с ведущими представителями банков, отдохнуть и прекрасно провести время!