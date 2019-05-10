FinAwards — 2019: кто получит звание «Банкира года» и еще 14 наград

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В среду, 15 мая, в столичном клубе D.Fleur состоится церемония награждения за особые достижения в банковской сфере — FinAwards 2019.
Финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua вручат награды руководителям розничного бизнеса, маркетинга и топ-менеджерам банков за успехи в развитии розничных продуктов, внедрение современных технологий и повышение стандартов клиентского сервиса. Всего в конкурсе участвовали представители 28 розничных банков, которые продемонстрировали свои достижения в 15 номинациях.
Учредители ежегодной премии — финансовые порталы «Минфин» и Finance.ua. Организатором мероприятия выступила компания BankOnline, а Генеральным партнером – платежная система Mastercard.
Победителей определят в 15 номинациях:
1. Банкир года – за самую ожидаемую и желанная награду будут бороться 15 топ-менеджеров, которые смогли вывести свои банки на качественно новый уровень.
За титул лучшего банкира в этом году соревнуются:
2. Лучший руководитель розницы – 10 номинантов
Участвуют руководители розничного бизнеса банков, которые отвечают за развитие продуктового ряда и клиентских сервисов. Главный критерий, по которому будет определяться победитель — ощутимые позитивные изменения в показателях розничного бизнеса по итогам 2018 года, которые можно проверить/подтвердить в открытых источниках.
3. Технологичный банк. За победу соревнуются 11 банков, которые в 2018 -2019 гг реализовали проект/проекты по внедрению технических новаций.
4. Устойчивый банк, которому больше всего доверяют клиенты при размещении депозитов.
5. Народный банк с лучшим качеством обслуживания клиентов — по мнению посетителей сайта «Минфин».
6. Рекламная кампания. В номинации участвуют руководители маркетинга банков, которые провели успешные рекламные кампании и повысили узнаваемость бренда.
7. Кредит наличными: 12 номинантов. Рассматриваются кредиты для новых клиентов-физлиц от 10 тыс. грн без справки о доходах.
8. Депозит/Вклад срочный: 20 номинантов. Участвуют банковские вклады для клиентов-физлиц в гривне, сроком на 12-13 месяцев, с ежемесячной выплатой процентов и без возможности досрочного расторжения вклада.
9. Кредитная карта mass: 14 номинантов. В этой категории рассматриваются банковские карты класса classic или standart с кредитным лимитом (не овердрафт).
10. Кредитная карта VIP-класса: 12 номинантов. Участвуют банковские карты класса gold, platinum, infinite, world с кредитным лимитом (не овердрафт) от 50 000 гривен. Условие: оформить кредитную карту может любой новый клиент.
11. Дебетовая карта mass: 13 номинантов. Принимают участие карты classic или standart, доступные любому клиенту, без специальных условий обслуживания.
12. Дебетовая карта VIP-класса: 14 номинантов. Участвуют банковские карты класса gold, platinum, infinite, world.
13. Кобрендинговая карта: 5 номинантов. Совместные предложения банка с одной или несколькими компаниями-партнерами, которые предполагают обоюдные скидки или бонусы. Карта любого типа, но не зарплатный проект.
14. Интернет-банк: 13 номинантов. Система онлайн-обслуживания клиентов-физлиц должна поддерживать минимальный набор функций: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в другие банки.
15. Мобильный банк: 14 номинантов. За победу соревнуются банки с мобильными приложениями. Минимальный набор функций: управление лимитами по карте, контроль остатков по текущим счетам, оформление депозита, оплата коммунальных услуг, перевод средств на счета в других банках.
Подготовка к событию заняла два месяца, в течение которых профессиональная команда жюри и клиенты банков определяли самых достойных кандидатов. В числе экспертов – директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, председатель правления Всеукраинской ассоциации финкомпаний Анна Замазеева, президент ассоциации платежных систем UAPS Антонина Мурашко, вице-президент и руководитель бизнеса Private Banking & Individual Banking Expobank CZ Алексей Александров и др..
Вручение наград состоится 15 мая в киевском ночном клубе D.Fleur. На мероприятии соберутся самые известные и профессиональные банкиры Украины. Помимо награждения победителей, FinAwards 2019 запомнится насыщенной и эффектной шоу-программой.
18:00 — 18:45 Welcome drink, шоу барабанщиков
18:45 — 19:45 Церемония награждение победителей премии
19:45 — 23:00 Фуршет, коктейли, командные соревнования банков, DJ
Ведущие вечера — звезды 3-го сезона проекта Лига Смеха из львовской команды «Загорецька Людмила Степанівна».
Не упустите возможности познакомиться с ведущими представителями банков, отдохнуть и прекрасно провести время!
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