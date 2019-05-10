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Visa запускает новую платформу для создания цифровых платежных продуктов

Visa запускает новую платформу для создания цифровых платежных продуктов

Visa представила новую платформу с набором бета-версий API, спецификаций и инструментов для разработки для банков-эмитентов и их процессинговых центров.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возможности платформы позволяют создавать и проводить бета-тестирования новых платежных продуктов, созданных для пользователей, активно использующих цифровые технологии.

Клиенты смогут получить доступ к платформе Visa Next и пользоваться новыми решениями линейки продуктов Visa.

Доступные бета-версии API будут следующие функциональные возможности:

  • Создание новых цифровых карт по требованию.
  • Возможность добавлять новые или существующие карточки на платформу для создания решений, которые легко объединят несколько цифровых услуг Visa
  • Мгновенная активация и токенизация цифровых аккаунтов для онлайн платежей и использования мобильных кошельков.
По материалам Finance.UA
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