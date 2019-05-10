ОАЭ заявили о нападении на нефтяные танкеры в Персидском заливе

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о совершении диверсионных операций против нефтяных танкеров и других судов неподалеку от территориальных вод ОАЭ. Атаки совершены в ночь на понедельник, 13 мая, уверяют в министерстве иностранных дел этой арабской страны, передает Reuters.
Согласно сообщению МИД ОАЭ, жертв в результате нападений нет. Однако серьезные повреждения получили два нефтяных танкера и еще два других судна. Собственно, инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, через который на мировой рынок попадает практически вся нефть, добытая в странах Персидского залива.
Арабские государства осудили нападения.
Акты саботажа против гражданских торговых судов, о которых сообщали ОАЭ, осудили ведущие арабские государства, в том числе Саудовская Аравия и Египет.
К примеру, Эр-Рияд назвал эти нападения “серьезной угрозой для безопасности судоходства, что негативно сказывается на региональной и международной безопасности”, говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии. В дипломатическом ведомстве саудитов также убеждены, что те, кто спланировал и провел этот акт саботажа, имели целью поколебать надежность ведущих поставщиков нефти в мире.
Также в Эр-Рияде признали, что два поврежденных нефтяных танкера принадлежали саудитам.
С критикой нападений выступил также и Египет. МИД Египта осудил “любые действия, которые могут повредить национальной безопасности” ОАЭ. Также Каир заверил шейхов ОАЭ, что и в дальнейшем будет поддерживать их при любых вызовах.
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