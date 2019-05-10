0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 178 0

ОАЭ заявили о нападении на нефтяные танкеры в Персидском заливе

ОАЭ заявили о нападении на нефтяные танкеры в Персидском заливе

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) сообщили о совершении диверсионных операций против нефтяных танкеров и других судов неподалеку от территориальных вод ОАЭ. Атаки совершены в ночь на понедельник, 13 мая, уверяют в министерстве иностранных дел этой арабской страны, передает Reuters.

Согласно сообщению МИД ОАЭ, жертв в результате нападений нет. Однако серьезные повреждения получили два нефтяных танкера и еще два других судна. Собственно, инцидент произошел недалеко от Ормузского пролива, через который на мировой рынок попадает практически вся нефть, добытая в странах Персидского залива.

Арабские государства осудили нападения.

Акты саботажа против гражданских торговых судов, о которых сообщали ОАЭ, осудили ведущие арабские государства, в том числе Саудовская Аравия и Египет.

К примеру, Эр-Рияд назвал эти нападения “серьезной угрозой для безопасности судоходства, что негативно сказывается на региональной и международной безопасности”, говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии. В дипломатическом ведомстве саудитов также убеждены, что те, кто спланировал и провел этот акт саботажа, имели целью поколебать надежность ведущих поставщиков нефти в мире.

Также в Эр-Рияде признали, что два поврежденных нефтяных танкера принадлежали саудитам.

С критикой нападений выступил также и Египет. МИД Египта осудил “любые действия, которые могут повредить национальной безопасности” ОАЭ. Также Каир заверил шейхов ОАЭ, что и в дальнейшем будет поддерживать их при любых вызовах.

По материалам Finbalance
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.