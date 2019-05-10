ТАС24 Бизнес запустил инновационный функционал для ведения бухгалтерии – новую услугу «Бухгалтерия онлайн +»

Услуга «Бухгалтерия онлайн +» – это полезная инновация, которая освобождает время предпринимателей для развития бизнеса и гарантирует профессиональное ведение бухгалтерского учёта благодаря ТАС24 Бизнес .

Бухгалтерский учёт – это не просто трудная обязанность субъектов хозяйствования, он требует постоянного мониторинга изменений в законодательстве. И большинству предпринимателей не хватает времени досконально разобраться в этой теме. Из-за этого часто приходится платить штрафы за неверно оформленные документы, поданные в контролирующие органы. ТАС24 Бизнес решил эту проблему для своих клиентов.

Инновационный функционал «Бухгалтерии онлайн +» предоставляет клиентам:

полный комплекс услуг бухгалтерского обслуживания ФЛП на любой системе налоогложения

на любой системе налоогложения бесплатные консультации по вопросам бухгалтерского учёта

а также обеспечивает своевременную уплату налогов и подачу отчётности в органы фискальной службы

«Мы глубоко понимаем все потребности и проблемы наших предпринимателей. Одна из них – это ведение бухгалтерского учёта и отчётности. Многие даже не рискуют начинать собственный бизнес из-за страха перед бухгалтерией. Мы не могли пройти мимо этой проблемы и создали инновационное онлайн решение для полного бухгалтерского учёта. Потому что наша миссия – быть катализатором развития малого и среднего бизнеса в Украине благодаря удобным, эффективным и инновационным онлайн сервисам», – комментирует Александр Николенко, руководитель ТАС24 Бизнес, Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНК.

Приятным бонусом к этой новости станет стоимость услуги, которая составляет всего 400 грн в месяц. Подключить услугу “Бухгалтерия-онлайн+” можно через Бизнес-каталог ТАС24 Бизнес .

Подключайте “Бухгалтерию онлайн +” и освободите время для развития бизнеса!