Роза Ветров открыла продажи билетов Киев - Одесса и Одесса - Тель-Авив

«Роза Ветров» открыла продажу билетов на регулярные рейсы Киев – Одесса и Одесса – Тель-Авив.

Рейсы будут выполняться с 4 июля по 29 августа включительно.

Частота полетов – 2 два раза в неделю (по четвергам и воскресеньям)

Для обслуживания обоих маршрутов будет использоваться самолет в режиме эстафеты.

Самолет будет вылетать утром из Киева в Одессу, далее следовать из Одессы в Тель-Авив, а затем возвращаться в Одессу и совершать рейс в Киев в послеобеденное или вечернее время.

Минимальная стоимость авиабилетов эконом-класса Киев – Одесса , доступная в системах бронирования – от 1200 грн в одну сторону или от 2400 грн в обе стороны.

Одесса – Тель-Авив – от 5600 грн в одну сторону и от 7800 грн в обе стороны.

В стоимость включена ручная кладь весом до 5 кг и габаритами до 55х40х20 см, а также багаж весом до 23 кг.