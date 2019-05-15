На "теплые кредиты" в регионах выделили уже 140 млн грн

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Уже более 140 млн грн выделено местными властями для дополнительного софинансирования “теплых кредитов” в 2019 году.
Об этом сообщает на пресс-служба Госэнергоэффективности.
“В 2019 году в сотрудничестве с Госэнергоэффективности внедрено уже 140 местных программ удешевления “теплых кредитов”. На их реализацию выделено более 140 млн грн из местных бюджетов”, – указали в ведомстве.
Это дополнительная поддержка к 400 млн грн государственного финансирования “теплых кредитов” в этом году, добавили в Госэнергоэффективности.
“Только в апреле этого года принято 24 новых местных программы, а на их реализацию выделено 7,5 млн грн из местных бюджетов”, – отметили в агентстве.
Синергия усилий правительства и местной власти в софинансировании “теплых кредитов”, как указано, стимулирует население к энергоэффективности.
Об этом, как сообщается, свидетельствуют данные мониторинга, в частности, за последние три года:
В 8 раз вырос спрос на “теплые кредиты” (с 194 ОСМД в 2015 году до более 1600 в 2018 году);
население и ОСМД внедряют более комплексные энергоэффективные мероприятия (средний кредит ОСМД вырос в 3,5 раза: с 85 тыс. грн в 2015 году до почти 300 тыс. грн в 2018 году).
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