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Илон Маск показал 60 готовых к отправке интернет-спутников

Илон Маск показал 60 готовых к отправке интернет-спутников

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск опубликовал снимок, на котором запечатлены 60 интернет-спутников, которые в скором времени будут отправлены на орбиту. Для этого они были собраны в специальную конструкцию.

Фото было опубликовано на Twitter-странице Маска.

Спутники, по словам Маска, являются промышленными образцами, а не презентационной версией устройств. Они являются первыми в рамках инициативы Starlink компании SpaceX.

Ожидается, что первая сеть Starlink будет включать 11 943 спутника. Они будут отправлены на низкую околоземную орбиту.


По материалам Корреспондент.net
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