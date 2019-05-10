Илон Маск показал 60 готовых к отправке интернет-спутников

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск опубликовал снимок, на котором запечатлены 60 интернет-спутников, которые в скором времени будут отправлены на орбиту. Для этого они были собраны в специальную конструкцию.
Фото было опубликовано на Twitter-странице Маска.
Спутники, по словам Маска, являются промышленными образцами, а не презентационной версией устройств. Они являются первыми в рамках инициативы Starlink компании SpaceX.
Ожидается, что первая сеть Starlink будет включать 11 943 спутника. Они будут отправлены на низкую околоземную орбиту.
First 60
SpaceX</a> Starlink satellites loaded into Falcon fairing. Tight fit. <a href="https://t.co/gZq8gHg9uK">pic.twitter.com/gZq8gHg9uK</a></p>— Elon Musk (elonmusk) 12 мая 2019 г.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Пенсии повысили на 18%: названы размеры новых выплат в регионах УкраиныВчера, 21:00 - 6909 20
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта12 ч. назад - 2121 18
Более 2,5 млн украинцев уже воспользовались безвизом9 ч. назад - 232 5
В Microsoft Word встроят ИИВчера, 23:00 - 492 2
В ЕС назвали главную экономическую задачу Зеленского6 ч. назад - 1314 2
Эксперты прогнозируют укрепление гривны14 ч. назад - 4243
Застройщиков заставят остановить ветер в жилых кварталах10 ч. назад - 2726
Цены на жилье на первичном рынке вырастут - прогноз эксперта12 ч. назад - 2121 18
Opel представит бюджетный электрокар на базе CorsaВчера, 22:00 - 2013
В Украину вернулся сооснователь ПриватБанка9 ч. назад - 1780
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанПозавчера, 10:50 - 1300
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее10.05.2019, 15:10 - 553
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 2196 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1756
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1836 7