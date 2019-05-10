Илон Маск показал 60 готовых к отправке интернет-спутников

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск опубликовал снимок, на котором запечатлены 60 интернет-спутников, которые в скором времени будут отправлены на орбиту. Для этого они были собраны в специальную конструкцию.

Фото было опубликовано на Twitter-странице Маска.

Спутники, по словам Маска, являются промышленными образцами, а не презентационной версией устройств. Они являются первыми в рамках инициативы Starlink компании SpaceX.

Ожидается, что первая сеть Starlink будет включать 11 943 спутника. Они будут отправлены на низкую околоземную орбиту.