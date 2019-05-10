0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 211 0

В Украину вернулся сооснователь ПриватБанка

В Украину вернулся сооснователь ПриватБанка

В Украину из Израиля вечером 12 мая вернулся один из основателей ПриватБанка Геннадий Боголюбов. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

“Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив – Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов – партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента”, – написал Юрий Бутусов.

Ранее Коломойский заявлял, что готов вернуться в Украину только после того, как будут официально объявлены результаты выборов президента. Позже он сказал, что вернется после инаугурации.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.