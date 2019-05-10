В Украину вернулся сооснователь ПриватБанка

В Украину из Израиля вечером 12 мая вернулся один из основателей ПриватБанка Геннадий Боголюбов. Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

“Сегодня в 18.00 чартерным рейсом Тель-Авив – Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов – партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента”, – написал Юрий Бутусов.

Ранее Коломойский заявлял, что готов вернуться в Украину только после того, как будут официально объявлены результаты выборов президента. Позже он сказал, что вернется после инаугурации.