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Межбанк: понедельник на валютном рынке пройдет очень активно

Межбанк: понедельник на валютном рынке пройдет очень активно

Этот понедельник на валютном рынке пройдет очень активно.

Во-первых, сегодня на торги выйдет вся обязательная продажа за прошлые пятницу и рабочую субботу. Это увеличит предложение на межбанке и будет работать на укрепление гривны.

Во-вторых, завтра аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Иностранцы, привлеченные высокой доходностью этих бумаг – активизируют продажу валюты для покупки гривневых облигаций. Предложение увеличится как сегодня и завтра (день аукциона), так и в среду – дата расчета за купленные бумаги;

В-третьих, с сегодняшнего дня страна уже входит в обычный деловой ритм после череды майских праздников, и клиентам нужна гривна для выполнения своих текущих хозяйственных операций. Это стимулирует сброс валюты на торгах свыше обязательных 30% от валютной выручки;

В-четвертых, психологически участники рынка настроены на дальнейшее укрепление гривны, что также работает на нацвалюту.

Мы ожидаем в понедельник рост объема операций на торгах – в пределах 410-430 млн долларов при совершении 470-540 сделок и коридор по доллару в пределах 26,05-26,20 гривен с продолжением зависимости курсового тренда от действий крупнейших игроков рынка и самого НБУ. Регулятор продолжит выкупать излишек доллара на межбанке в «анонимном» формате через Matching.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,16 / 26,19
евро – 29,41 / 29,45
российский рубль – 0,4010 / 0,4017

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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