Более 5 тысяч украинцев хотят перенести мобильные номера

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В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) зарегистрировано уже 5297 заявок на смену оператора с сохранением мобильного номера.
“По состоянию на 9:00 13 мая поступило 5297 заявок на перенос номеров, зарегистрированных в Централизованной базе данных УГЦР”, – сообщили в ведомстве.
Кроме того, на сегодняшний день, по данным УГЦР, перенесено уже 788 телефонных номеров.
Как сообщал УНН, в Украине ввели новую услугу с 1 мая, с помощью которой абоненты смогут свободно менять мобильного оператора с сохранением своего номера.
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