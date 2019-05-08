В Закарпатской обл. чиновников подозревают в растрате более 2 млн гривен

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В Закарпатской области заместитель начальника Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и руководитель лесхоза подозревается в нанесении ущерба государству на сумму 2,6 млн гривен – сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Сообщается, что чиновники выдали и согласовали лесорубные билеты на проведение санитарных рубок, однако на основании этих документов в 2016 проводилась вырубка древесины на территории природно-заповедного фонда.
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“В результате чего государству было нанесено 2,6 миллиона гривен убытков”, – сообщили в Нацполиции.
Правоохранители сообщили должностным лицам о подозрении, им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) УК Украины.
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