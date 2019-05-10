Анбандлинг "Нафтогаза" должен завершиться до конца года - Гройсман

НАК “Нафтогаз Украины” имеет все возможности для завершения анбандлинга как условия привлечения иностранного партнера к управлению газотранспортной системой Украины до 1 января 2020 года, и ответственность за это несет председатель правления НАК Андрей Коболев – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

“Это возможно, если этим профессионально заниматься”, – сказал Гройсман.

По его словам, что касается дальнейшей деятельности газотранспортной системы, анбандлинга и добычи газа – это персональная ответственность НАК “Нафтогаз Украины” и председателя правления Коболева. “Он имеет сегодня мандат, чтобы эффективно провести всю эту работу, увеличить добычу газа, обеспечить функционирование совместно с международными партнерами газотранспортной системы”, – сказал Гройсман.

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Премьер-министр отметил, что все необходимые правительственные акты были приняты еще в 2016 году.

Комментируя новый раунд трехсторонних переговоров, о необходимости скорейшего проведения которого заявил на днях вице-президент Еврокомиссии Шефчович, премьер отметил, что украинскую делегацию на них по-прежнему возглавляет министр иностранных дел, которому такие полномочия дало правительство.

Справка Finance.ua: