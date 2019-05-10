Кабмин выделил 150 млн грн на спортивное пространство в школах

Государство инвестирует 150 млн гривен для развития спортивных комплексов при учреждениях общего среднего образования.

Об этом сообщает пресс-служба Министерста образования и науки.

Финансирование будет направляться на строительство новых, реконструкцию и капитальный ремонт нынешних спортивных залов, помещений для физкультурно-спортивных занятий, плавательных бассейнов, стадионов, стрелковых тиров, стрельбищ, спортивных полей, спортивных ядер, спортивных площадок, а также других открытых плоскостных сооружений и их комплексов.

«Строительство и ремонт объектов будет происходить на основе софинансирования, как и большинство наших субвенций. Итак, для учреждений, расположенных в городе Киеве, городах областного значения или тех, которые управляются на уровне области, государственный бюджет будет покрывать не более 70% процентов расходов. До 90% от стоимости проекта государство может профинансировать для учреждений, расположенных в районах и в ОТГ. В то же время для школ, которые находятся в селах (поселках), имеющих статус горных населенных пунктов, и в населенных пунктах, расположенных на линии соприкосновения, государство может покрыть до 95% расходов на строительство спорткомплексов», – пояснила Министр образования и науки Лилия Гриневич.

Получить средства смогут: