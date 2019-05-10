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Украинские порты с начала года обработали более 4000 судов

Украинские порты с начала года обработали более 4000 судов

С начала 2019 года в украинские порты зашло уже более 4000 судов – сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

По данным филиала «Дельта-лоцман» ГП «АМПУ», которая отвечает за лоцманские проводки всех судов и регулирование движения в акваториях всех морских портов Украины, крупнейшими судами, заходившими в наши порты за этот период, стали контейнеровозы и балкеры с грузами руды.

ТОП-5 самых больших судов, побывавших в наших портах в этом году выглядит так: CAPE OASIS: длина – 287,5 м, дедвейт – 183 049 тонн; FRONTIER JACARANDA: длина – 288 м, дедвейт – 182 757 тонн; SANTA CRUZ: длина – 288,54 м, дедвейт – 93 603 тонн; COSCO SHIPPING PANAMA: длина – 289,1 м, дедвейт – 117 366 тонн; Мineral EDO: длина – 291,94 м, дедвейт – 206 600 тонн.

По материалам УКРИНФОРМ
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