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В "Укрзализныце" обнаружили незаконное премирование руководства на 51 млн гривен

В "Укрзализныце" обнаружили незаконное премирование руководства на 51 млн гривен

“Укрзализныця” заявляет о незаконных растратах на сумму более 50 млн гривен бывшими должностными лицами компании. Там провели аудит за прошлый год.

Обнаружили, что руководство вагонного участка станции “Киев-Пассажирский” незаконно выписывало премии и материальную помощь отдельным работникам. Это были выплаты на отдых в размере тройных окладов, или ничем не обоснованные поощрительные премии.

Так, например, главный бухгалтер получила единовременно 165 000 гривен, находясь в отпуске. Зафиксированы также случаи, когда начальник этого производственного подразделения, на больничном, подписывал приказы о премировании отдельных работников – на общую сумму почти 10 млн гривен.

В “Укрзализныце” установили, что должностные лица своими указаниями заставляли подчиненных начислять средства без оформления надлежащих документов, а в случае отказа от выполнения этих задач, угрожали увольнением или физической расправой. Материалы проверки передали в правоохранительные органы.

По материалам 5 канал
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