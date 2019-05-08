По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (21,960 млн и 23,760 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (39 и 27). Максимальный курс продажи доллара 26,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,40-26,41 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствуют 66 активных заявок по доллару на сумму более 45,720 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:26,4500 – 2 22226,3800 – 30 00026,3700 – 20 00026,3700 – 10 50026,3600 – 20 00026,3600 – 120 00026,3600 – 20 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,3800 – 13 000

26,3800 – 35 000

26,3900 – 6 000

26,4000 – 20 000

26,4000 – 10 000

26,4000 – 3 000

26,4000 – 20 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,4148 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,3544 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.