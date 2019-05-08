Зеленский обсудил сотрудничество и инвестиции с послом Китая

Новоизбранный президент Владимир Зеленский провел встречу с послом Китая в Украине Ду Веем, в ходе которой стороны обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

“Была встреча с послом КНР в Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции”, – отметил Зеленский.

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Новоизбранный президент назвал отношения между странами традиционно дружественными и подчеркнул, что для Украины важен опыт Китая.