0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 6 0

Лос-Анджелес хочет отказаться от автомобилей с ДВС к 2050 году

Лос-Анджелес хочет отказаться от автомобилей с ДВС к 2050 году

Мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти обьявил амбициозный «зеленый» план, призванный привести к полному отказу от транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания.

Амбициозный план Гарсетти состоит в том, чтобы к 2025 году 25% всех городских транспортных средств были полностью электрическими, к 2035 году этот показатель должен вырасти до 80%, а к 2050 все 100% транспортных средств «Города Ангелов» будут с нулевым уровнем выбросов.

Но ставка на электромобили не единственное, что есть в стратегии развития, которая предусматривает, что все школьные автобусы будут электрическими к 2028 году, а все остальные городские транспортные средства, включая рейсовые автобусы и уборочную технику, будут обладать нулевым уровнем выбросов у 2034 году.

План также предусматривает строительство 20 площадок быстрой зарядки по всему городу, а к 2028 году 100% городского парка такси Лос-Анджелеса будет переведено на электрические автомобили.

Наконец, новые экологические строительные нормы требуют, чтобы все новые здания в городе были «чистыми и с нулевым уровнем выбросов», а все строительные фирмы использовали технологии с нулевым уровнем выбросов к 2050 году.

По материалам BIN
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.