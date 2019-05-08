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Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан

Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в Афганистан

«Загрузка двух военных вертолетов UH-60 Black Hawk внутрь украинского транспортного самолета Антонов Ан-124 в аэропорту Хантсвилл, штат Алабама. Вертолеты предназначены для воздушных сил Афганистана по специальному контракту стоимостью $7 млрд», — написал на своей странице в Фейсбук споттер Виталий Трубников.

По его словам, контрактом предусмотрена поставка 159 вертолетов американского производства к 2023 году на замену российским Ми-17. Для их перевозки уже используются украинские грузовые самолеты.

По материалам Hubs
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