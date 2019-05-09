В Китае система на базе искусственного интеллекта помогла раскрыть совершенное 20 лет назад преступление

Система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, разработанная китайской компанией DeepGlint Technology, помогла разыскать злоумышленника, который скрывался от властей в течение 20 лет.

Как пишет GizmoChina, разработанная специалистами технология способна распознать лица людей и автомобили на расстоянии до 50 метров. Сейчас благодаря программе правоохранителям удалось задержать около 100 подозреваемых в совершении преступлений. О подробностях обнаружения правонарушителя, которого разыскивали более 20 лет, не сообщается.

Нейросеть, которая обеспечивает распознавание лиц, применяется для выявления административных правонарушений. В случае выявления каких-либо действий, вызывающих подозрение, в полицию поступает сообщение.

Отмечается, что нейросеть DeepGlint сотрудничает с рядом других технологических организаций, которые занимаются распознаванием лиц, к примеру, SenseTime Group, Yitu Technology и Megvii.

Разработчики пытаются помогать властям бороться с преступностью и поддерживать общественный порядок, ведь для страны с населением около 1,4 миллиарда человек Китая «это довольно сложная задача», отмечает GizmoChina