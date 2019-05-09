В Китае система на базе искусственного интеллекта помогла раскрыть совершенное 20 лет назад преступление

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, разработанная китайской компанией DeepGlint Technology, помогла разыскать злоумышленника, который скрывался от властей в течение 20 лет.
Как пишет GizmoChina, разработанная специалистами технология способна распознать лица людей и автомобили на расстоянии до 50 метров. Сейчас благодаря программе правоохранителям удалось задержать около 100 подозреваемых в совершении преступлений. О подробностях обнаружения правонарушителя, которого разыскивали более 20 лет, не сообщается.
Нейросеть, которая обеспечивает распознавание лиц, применяется для выявления административных правонарушений. В случае выявления каких-либо действий, вызывающих подозрение, в полицию поступает сообщение.
Отмечается, что нейросеть DeepGlint сотрудничает с рядом других технологических организаций, которые занимаются распознаванием лиц, к примеру, SenseTime Group, Yitu Technology и Megvii.
Разработчики пытаются помогать властям бороться с преступностью и поддерживать общественный порядок, ведь для страны с населением около 1,4 миллиарда человек Китая «это довольно сложная задача», отмечает GizmoChina
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Rozetka закрывает магазин в КиевеВчера, 15:45 - 2115 8
Назван самый популярный новый автомобиль в УкраинеВчера, 08:00 - 3319 8
Коломойский рассказал, кого видит в команде ЗеленскогоПозавчера, 20:40 - 3710 6
Евроколею Львов-Киев-Одесса проложат параллельно существующему полотну - ОмелянВчера, 09:15 - 875 4
Цена Bitcoin взлетает: аналитики заговорили об историческом рекордеВчера, 11:45 - 4700 3
Курс доллара в Украине опустится до рекордной отметки: прогноз аналитикаВчера, 14:00 - 6199 1
Цена Bitcoin взлетает: аналитики заговорили об историческом рекордеВчера, 11:45 - 4700 3
Гройсман о ренационализации Приватбанка: будем защищатьсяВчера, 12:30 - 4267 1
Верланов рассказал, как будет бороться с использованием крупным бизнесом схем с ФЛПВчера, 13:00 - 3423
Назван самый популярный новый автомобиль в УкраинеВчера, 08:00 - 3319 8
Украинский «Руслан» доставил военные вертолеты в АфганистанВчера, 10:50 - 371
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрееПозавчера, 15:10 - 330
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во Флориде09.05.2019, 10:01 - 1627 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1403
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1381 5