0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 118 0

В Китае система на базе искусственного интеллекта помогла раскрыть совершенное 20 лет назад преступление

В Китае система на базе искусственного интеллекта помогла раскрыть совершенное 20 лет назад преступление

Система распознавания лиц на базе искусственного интеллекта, разработанная китайской компанией DeepGlint Technology, помогла разыскать злоумышленника, который скрывался от властей в течение 20 лет.

Как пишет GizmoChina, разработанная специалистами технология способна распознать лица людей и автомобили на расстоянии до 50 метров. Сейчас благодаря программе правоохранителям удалось задержать около 100 подозреваемых в совершении преступлений. О подробностях обнаружения правонарушителя, которого разыскивали более 20 лет, не сообщается.

Нейросеть, которая обеспечивает распознавание лиц, применяется для выявления административных правонарушений. В случае выявления каких-либо действий, вызывающих подозрение, в полицию поступает сообщение.

Отмечается, что нейросеть DeepGlint сотрудничает с рядом других технологических организаций, которые занимаются распознаванием лиц, к примеру, SenseTime Group, Yitu Technology и Megvii.

Разработчики пытаются помогать властям бороться с преступностью и поддерживать общественный порядок, ведь для страны с населением около 1,4 миллиарда человек Китая «это довольно сложная задача», отмечает GizmoChina

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.