Группа Компаний «ЛИГА» инвестировала в выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»

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Группа Компаний «ЛИГА» стала инвестором первого в Украине инновационного комплекса с расширенными возможностями экспонирования – выставочного центра «КиевЭкспоПлаза».
«Все проекты, которые нам интересны для инвестирования, являются флагманами в своих отраслях. В компании КиевЭкспоПлаза есть прекрасная история успеха, отличная команда, стратегия и, соответственно, большой потенциал для дальнейшего развития. Мы очень рады, что стали частью этого проекта», – прокомментировал событие генеральный директор ГК ЛИГА Дмитрий Бондаренко.
«КиевЭкспоПлаза» строит рядом с современным выставочным павильоном самый большой в Украине оснащенный полигон для демонстрации возможностей габаритной техники и размещения масштабных движущихся экспозиций, а также ландшафтный парк для проведения крупных развлекательных и корпоративных мероприятий. Выставочный центр начал свою деятельность в марте этого года.
«Сейчас идут стратегические изменения в бизнесе «КиевЭкспоПлаза». В Киеве главная площадка компании была ограничена городскими рамками и экспозиционными возможностями. Когда она переехала за город, появился колоссальный потенциал роста, благодаря большой территории под дальнейший девелопмент. Это дает возможность совершенно иного масштаба – от презентации сельхозпродукции до крупногабаритной военной техники. Это успешный тренд мировых лидеров индустрии», – считает гендиректор ГК ЛИГА.
ГК ЛИГА не будет принимать активного участия в операционной деятельности компании.
«Мы очень рады видеть Группу Компаний «ЛИГА» среди наших инвесторов, – отметил Валерий Пекарь, председатель наблюдательного совета «КиевЭкспоПлаза». – Для нас важно, чтобы все наши инвесторы имели безупречную репутацию и стратегическое видение в условиях глубинных трансформаций, которые сегодня переживает бизнес. Только так можно реализовать вдохновляющий нас всех масштабный инновационный проект, нацеленный на будущее».
Группа Компаний «ЛИГА» – это объединение независимых современных инновационных компаний, которые успешно функционируют на различных рынках с 1991 года. В структуру ГК ЛИГА также входят: крупнейший в стране разработчик информационно-правовых и сервисных решений «ЛИГА: ЗАКОН»; центр функциональных компетенций Управляющая Компания «ЛИГА», медиа-холдинг «LIGAMEDIA»; консалтинговая группа «JUSCUTUM»; международный благотворительный фонд «LET’S HELP!»; производственная компания «MÖBIUS»; финско-украинское предприятие LAMOR Ukraine; компания ЛИГА ПЕНСИЯ (открытый негосударственный пенсионный фонд «Взаимопомощь»); инновационная компания анализа медиа-контента «SEMANTRUM», агентство по созданию систем лояльности «KETCHUP LOYALTY MARKETING EASTERN EUROPE»; сеть ресторанов здорового питания при спорткомплексах Sportlife «EDA Baggete & Salad Bar»; одна из крупнейших сетей кофеен «AROMA KAVA»; онлайн-сервис промо-видео Food & Beverages бизнеса – «ADA». Также ГК ЛИГА имеет ряд активов в недвижимости.
«КиевЭкспоПлаза» – выставочный центр, предоставляющий комфортные условия для проведения выставок, конгрессов, деловых встреч, фестивалей, выставок, презентаций и других масштабных мероприятий. Выставочный центр располагает всей необходимой инфраструктурой с современным оборудованием и различными сервисными службами, удовлетворяют спрос самого требовательного клиента.
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