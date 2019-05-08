Цукерберг и Макрон обсудили новые правила регулирования интернета

Глава Facebook Марк Цукерберг встретился в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макрона и обсудил новые правила регулирования интернета.

Об этом сообщает Цукерберг на своей странице в Facebook.

Стороны обсудили новые правила и нормы для интернета. В частности, говорили о сбалансированной подаче информации, безопасности, конфиденциальности данных, а также предотвращении вмешательства в выборы.

“Наши системы теперь активно выявляют 65% ненавистнических высказываний, которые мы снимаем еще до того, как о них сообщили – по сравнению с 24% год назад”, – отметил глава Facebook.

Цукерберг также сообщил, что французское правительство дало рекомендации относительно того, какой контент можно считать вредным.

“Это наше первое официальное сотрудничество по вопросам регулирования с правительством, и мы надеемся, что этот процесс сработает для других стран”, – написал Цукерберг.