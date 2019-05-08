Французские депутаты одобрили законопроект о реставрации Нотр-Дама

Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) поддержало законопроект о реставрации собора Нотр-Дам после масштабного пожара.

Об этом в субботу, 11 мая, сообщил телеканал LCP.

Отмечается, что в первом чтении за документ проголосовали 32 человека, пятеро высказались против, еще десять воздержались.

Законопроект, в частности, предполагает, что реставрация будет проведена за счет пожертвований.

Тем, кто финансово участвовал в восстановлении собора, положены налоговые льготы.

Справка Finance.ua:

15 апреля в соборе Парижской Богоматери произошел сильный пожар, который продолжался более 12 часов. Зданию был нанесен значительный ущерб: обрушился его шпиль, крыша, колонны в нефе и часы.

Помощь в восстановлении собора и сборе средств на его реставрацию предложили международные организации и крупные компании.