На долги в этом году должны отдать "два оборонных бюджета" - Гройсман

Ключевая цель долговой политики Правительства и, в частности, Министерства финансов – минимизировать долю долга относительно ВВП и грамотное управление имеющимися долговыми инструментами.

Об этом в эфире «Радио НВ» сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Правительственный портал.

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Он подчеркнул, что имеющиеся в Украине долги – это в основном «наследство» прошлых периодов, накопленное до 2014 года. И обслуживание этого «наследства» стоит трети бюджета страны.

«Треть бюджета в этом году надо отдать на долги. Это два оборонных бюджета! – отметил Владимир Гройсман. – Но всем, кто хочет повесить проблемы на Яценюка (предыдущего главу правительства – ред.) или Гройсмана, я скажу: с доли долга в 80% ВВП мы ее уменьшили до менее 60%. Мы правильно управляем долгом. И далее нужна прогнозируемость, стабильность. Нужно минимизировать долг, чтобы он не влиял на скорость нашего развития».