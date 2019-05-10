В Шанхае 2 тысячи автобусов ездят на топливе из кулинарного жира

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В Шанхае более 2000 автобусов перевели на изготовленное из кулинарного жира биодизельное топливо. Эффективную утилизацию пищевых отходов организовала автобусная компания Shanghai Jiushi в рамках соответствующей городской программы.
В 2019 году для дизельных и гибридно-электрических автобусов, которые сейчас курсируют в Китае, понадобится около 22 тонн биодизельного топлива B5, которое на 5% состоит из биодизеля, который был получен из использованного масла – отходов предприятий общественного питания, и на 95% – из нефтяного дизельного топлива.
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Как отмечают китайские эксперты, биодизель B5 может сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух при его сжигании более чем на 10%, а эффективность очистки оксида азота может достигать 80%.
“Применение биодизеля не только снизит угрозу для окружающей среды, но также поможет превратить кухонный жир в топливный ресурс, – говорит заместитель генерального директора компании Sinopec Marketing Shanghai Company Чи Ян. – Производство биодизеля также защитит потребителей от использования недобросовестными рестораторами отработанного масла при приготовлении”.
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Шанхай ежегодно производит более 30 тыс. тонн отработанного кухонного жира, переработав который можно получить около 600 тонн биодизеля марки B5.
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