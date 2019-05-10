0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 33 0

В Шанхае 2 тысячи автобусов ездят на топливе из кулинарного жира

В Шанхае 2 тысячи автобусов ездят на топливе из кулинарного жира

В Шанхае более 2000 автобусов перевели на изготовленное из кулинарного жира биодизельное топливо. Эффективную утилизацию пищевых отходов организовала автобусная компания Shanghai Jiushi в рамках соответствующей городской программы.

В 2019 году для дизельных и гибридно-электрических автобусов, которые сейчас курсируют в Китае, понадобится около 22 тонн биодизельного топлива B5, которое на 5% состоит из биодизеля, который был получен из использованного масла – отходов предприятий общественного питания, и на 95% – из нефтяного дизельного топлива.

Читайте также: На строительство моста через Днепр Китай выделит $340 млн

Как отмечают китайские эксперты, биодизель B5 может сократить выбросы загрязняющих веществ в воздух при его сжигании более чем на 10%, а эффективность очистки оксида азота может достигать 80%.

“Применение биодизеля не только снизит угрозу для окружающей среды, но также поможет превратить кухонный жир в топливный ресурс, – говорит заместитель генерального директора компании Sinopec Marketing Shanghai Company Чи Ян. – Производство биодизеля также защитит потребителей от использования недобросовестными рестораторами отработанного масла при приготовлении”.

Читайте также: Названы «самые зеленые» столицы

Шанхай ежегодно производит более 30 тыс. тонн отработанного кухонного жира, переработав который можно получить около 600 тонн биодизеля марки B5.

По материалам EcoTown
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.