Кабмин подал на ратификацию новое налоговое соглашение со Швейцарией

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Кабинет Министров подает на ратификацию Протокол между правительствами Украины и Швейцарии о внесении изменений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал – распоряжение Кабмина №289-р.
Протокол предусматривает появление ставок налогообложения процентов и роялти в размере 5%. Также в процедуру взаимного разрешения налоговых споров вводится арбитраж.
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Помимо этого, обновлена редакция статьи по обмену информацией, которая должна значительно расширить возможности стран в части обмена налоговой информацией без оговорок относительно требований национального налогового интереса или банковской тайны.
Изменения также будут внесены в норму о применении права на получение преимуществ — они не будут предоставляться в отношении вида дохода или имущества, если одной из главных целей какой-либо договоренности или соглашения между субъектами хозяйственной деятельности было непосредственное или опосредованное получение ими такого преимущества.
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В январе текущего года министр финансов Украины Оксана Маркарова и президент Швейцарии Ули Маурер подписали Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Правительством Украины и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал.
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