Маркарова сообщила, как можно вернуть заробитчан в Украину

Украинская власть должна работать над улучшением качества жизни в стране, чтобы вернуть украинцев, работающих за рубежом.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба Минфина.

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“Вопрос о количестве мигрантов является чувствительным и несколько политизированным. Его причины не только чисто экономические, такие как разрыв в заработной плате, но и социальные, то есть качество жизни в целом”, – говорится в сообщении.

По ее словам, Украина имеет большой промышленный потенциал и недостаток кадров для его реализации.

“Мы также имеем проблемы с производительностью. Чтобы адекватно реагировать на это, нам нужны капитал и инвестиции в новое оборудование и технологии. А чтобы вернуть людей, мы должны работать над улучшением качества жизни. Именно поэтому мы начали реформы в сфере здравоохранения, образования и социальной помощи”, – сказала министр финасов Оксана Маркарова.

По ее убеждению, миграционная политика должна учитывать те изменения, которые произойдут через десять и более лет в демографии, экономике и технологиях.

“Мы должны готовиться к тому, что инновации много изменят и многих заменят, и начинать эту работу надо уже с первого класса в школе”, – говорит Оксана Маркарова.