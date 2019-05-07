Маркарова сообщила, как можно вернуть заробитчан в Украину

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Украинская власть должна работать над улучшением качества жизни в стране, чтобы вернуть украинцев, работающих за рубежом.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в ходе бизнес-форума Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщает пресс-служба Минфина.
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“Вопрос о количестве мигрантов является чувствительным и несколько политизированным. Его причины не только чисто экономические, такие как разрыв в заработной плате, но и социальные, то есть качество жизни в целом”, – говорится в сообщении.
По ее словам, Украина имеет большой промышленный потенциал и недостаток кадров для его реализации.
“Мы также имеем проблемы с производительностью. Чтобы адекватно реагировать на это, нам нужны капитал и инвестиции в новое оборудование и технологии. А чтобы вернуть людей, мы должны работать над улучшением качества жизни. Именно поэтому мы начали реформы в сфере здравоохранения, образования и социальной помощи”, – сказала министр финасов Оксана Маркарова.
По ее убеждению, миграционная политика должна учитывать те изменения, которые произойдут через десять и более лет в демографии, экономике и технологиях.
“Мы должны готовиться к тому, что инновации много изменят и многих заменят, и начинать эту работу надо уже с первого класса в школе”, – говорит Оксана Маркарова.
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