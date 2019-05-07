Стало известно, сколько островков безопасности имеется на дорогах Украины

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по состоянию на начало года имеется 99 островков безопасности.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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“На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения на начало года имеется 99 островков безопасности”, – сообщили в Укравтодоре и отметили, что такие защитные элементы оборудованы на тех дорогах, которые находятся на балансе Госагентства.

В то же время там отметили, что работы по устройству таких островков безопасности на автомобильных дорогах в 2018 году не проводились.

Справка Finance.ua: