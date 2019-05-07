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Стало известно, сколько островков безопасности имеется на дорогах Украины

Стало известно, сколько островков безопасности имеется на дорогах Украины

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по состоянию на начало года имеется 99 островков безопасности.

Об этом сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины в ответ на информационный запрос УНН.

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“На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения на начало года имеется 99 островков безопасности”, – сообщили в Укравтодоре и отметили, что такие защитные элементы оборудованы на тех дорогах, которые находятся на балансе Госагентства.

В то же время там отметили, что работы по устройству таких островков безопасности на автомобильных дорогах в 2018 году не проводились.

Справка Finance.ua:

  • Островки безопасности – это техническое средство регулирования дорожного движения на наземных пешеходных переходах, конструктивно выделенное над проезжей частью дороги и служащее как защитный элемент для остановки пешеходов при переходе проезжей части дороги.
По материалам УНН
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