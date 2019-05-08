Uber вышел на биржу: инвесторы оценили компанию в $82 млрд

Американский сервис такси Uber провел первичное размещение акций (IPO) на бирже. Компания выпустила 180 млн акций по средней цене около 45 долларов. Общую стоимость компании инвесторы оценили в 82 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что компания продавала свои акции по цене от 44 до 50 долларов. Рыночная стоимость оказалась около нижней границы. То есть в итоге результат выхода компании на биржу и оценки ее стоимости оказался намного ниже, чем ожидали владельцы Uber.

Повлиять на такую ​​оценку могло то, что конкурент Uber – компания Lyft, которая уже торгует своими акциями на бирже – потерпела существенное удешевление акций накануне IPO Uber. Это повлияло на решение инвесторов.

В Bloomberg отмечают, что несмотря на существенное недополучение средств от выхода на биржу, IPO Uber вошло в десятку крупнейших в истории США.