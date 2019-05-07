Насалик хочет лишить Минэнерго функций по управлению госпредприятиями

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины должно избавиться от функций по управлению государственными предприятиями.

Сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, Насалик проинформировал о функции Минэнергоугля и сфере ответственности, а также мероприятиях министерства с целью реформирования корпоративного управления государственными энергетическими предприятиями.

“Министерство должно осуществлять исключительно функции формирования политики и нормативно-правовой базы в сфере энергетики. Ни хозяйственная деятельность государственных предприятий, ни управления их имуществом не должны координироваться министерством, что сделает невозможным любые коррупционные риски”, – сказал министр.

Напомним, в феврале 2019 года Министерство финансов Украины получило право на управление государственным предприятием “НЭК “Укрэнерго”, которое перешло из сферы Министерства энергетики и угольной промышленности к Министерству финансов.