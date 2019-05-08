Как менялась стоимость квартир на первичном рынке в Киеве за последние 2 года (инфографика)

На данный момент в Киеве строят 235 жилых комплекса, по данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua. Более половины из этих домов – 138, достроят в 2019 году.

24 Канал проверил, как менялись цены на первичном рынке недвижимости в Киеве за последние 2 года.

Отмечается, что сравнение проводилось по стоимости квадратного метра, цена которого зависит как от района, так и от класса самого жилья. Конечно, в центре Киева квартиры могут стоить почти в два раза дороже, чем в спальных районах. Метрополитен также играет важную роль в формировании цены. После выборов президента в 2019 году стоимость квадратного метра жилья выросла после двухмесячного периода стабильности.

В конце апреля стоимость квадратного метра в новострое составляла 23 300 грн, что на 1,3% (то есть на 300 грн) больше, чем в марте.

В апреле 2018 года, например, квадрат в столичном новострое стоил 22 тыс грн, ровно столько же, сколько и в мае 2017 года. То есть, за два года цена квадратного метра в Киеве в новострое выросла более, чем на 5,5%.

Стоит отметить, что в период с мая 2017 по апрель 2018-го наблюдалась значительные скачки цен – от 20 800 в сентябре 2017-го до 22 200 гривен за метр квадратный в январе 2018-го.



Инфографика: 24 канал