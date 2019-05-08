Как менялась стоимость квартир на первичном рынке в Киеве за последние 2 года (инфографика)

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
На данный момент в Киеве строят 235 жилых комплекса, по данным портала по поиску недвижимости ЛУН.ua. Более половины из этих домов – 138, достроят в 2019 году.
24 Канал проверил, как менялись цены на первичном рынке недвижимости в Киеве за последние 2 года.
Отмечается, что сравнение проводилось по стоимости квадратного метра, цена которого зависит как от района, так и от класса самого жилья. Конечно, в центре Киева квартиры могут стоить почти в два раза дороже, чем в спальных районах. Метрополитен также играет важную роль в формировании цены. После выборов президента в 2019 году стоимость квадратного метра жилья выросла после двухмесячного периода стабильности.
В конце апреля стоимость квадратного метра в новострое составляла 23 300 грн, что на 1,3% (то есть на 300 грн) больше, чем в марте.
В апреле 2018 года, например, квадрат в столичном новострое стоил 22 тыс грн, ровно столько же, сколько и в мае 2017 года. То есть, за два года цена квадратного метра в Киеве в новострое выросла более, чем на 5,5%.
Стоит отметить, что в период с мая 2017 по апрель 2018-го наблюдалась значительные скачки цен – от 20 800 в сентябре 2017-го до 22 200 гривен за метр квадратный в январе 2018-го.
Инфографика: 24 канал
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупатьВчера, 09:00 - 16287 13
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВВчера, 11:00 - 3355 8
Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в УкраинеВчера, 08:30 - 1758 6
Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)Вчера, 17:00 - 2866 5
Коломойский выступил за сохранение Смолия главой НацбанкаВчера, 14:45 - 944 3
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупатьВчера, 09:00 - 16287 13
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации ЗеленскогоВчера, 10:00 - 6990 3
Как рынок недвижимости реагирует на выборыВчера, 14:00 - 3381
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВВчера, 11:00 - 3355 8
Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)Вчера, 17:00 - 2866 5
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрееВчера, 15:10 - 193
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеПозавчера, 10:01 - 1395 1
Google представила новый Android (фото, видео)08.05.2019, 12:10 - 1272
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1228 3
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 413