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Возобновлено уголовное производство по выводу из «Дельта Банка» 50 млн долларов

Возобновлено уголовное производство по выводу из «Дельта Банка» 50 млн долларов

Фонд гарантирования вкладов добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших ТОП-менеджеров неплатежеспособного АО «Дельта Банк», который подозревается в выводе почти 50,63 млн долларов США.

Об этом пишет ФГВФЛ.

Один из руководителей АО «Дельта Банк» от имени банка подписал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрия). По этому договору АО «Дельта Банк» предоставил в залог австрийскому банку межбанковский депозит в долларах США в качестве обеспечения обязательств по кредитному договору оффшорной компании Jamico Finance Ltd (Виргинские острова). Кроме того, банку Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft было предоставлено право самостоятельно списывать средства с депозита после письменного уведомления о невыполнении заемщиком обязательств по кредитному договору.

В дальнейшем Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft направил АО «Дельта Банк» сообщения о списании средств с этого депозитного счета за невыполнение Jamico Finance Ltd обязательств по кредитному договору и списал всю имеющуюся на корреспондентском счете сумму в 50,63 млн долларов США. Никаких документов по Jamico Finance Ltd, решений кредитного комитета, наблюдательного совета Банка, внутренних распоряжений банка по этим вопросам у АО «Дельта Банк» нет и в его системах учета не отображено.

Упомянутому бывшему топ-менеджеру АО «Дельта Банк», который непосредственно подписывал договор хранения и залога с Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft, сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины, то есть растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, за что предусмотрено лишение свободы от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и запретом заниматься определенной деятельностью. Сам подозреваемый во время допроса утверждал, что не подписывал договор и письма к нему.

Однако, несмотря на все полученные доказательства и установленные факты, а также вопросы, которые необходимо еще исследовать во время досудебного расследования, 13.12.2018 представителем Генеральной прокуратуры Украины уголовное производство безосновательно закрыто.

Фонд гарантирования вкладов совместно с АО «Дельта Банк» безотлагательно подал соответствующие жалобы в Генеральную прокуратуру Украины и следственному судье Печерского районного суда города Киева. Как следствие, при рассмотрении жалобы прокурор ГПУ проинформировал следственного судью, что досудебное расследование в уголовном производстве снова продолжается.

По материалам Finance.UA
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