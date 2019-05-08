Корабль SpaceX Crew Dragon получил разрушения в ходе тестирования парашютов в апреле

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Авария в ходе тестирования двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon, которая привела к его разрушению, как выясняется, была не единственной неудачей, постигнувшей SpaceX в апреле.
На этой неделе заместитель директора NASA по исследованию космоса человеком Билл Герстенмайер (Bill Gerstenmaier) в ходе слушаний в комитете Палаты представителей по науке, космосу и технологиям Конгресса США признался, что в апреле с Crew Dragon случилась ещё одна авария в ходе тестирования парашютов, прошедшего в Неваде.
«Испытания прошли неудовлетворительно, — сообщил Герстенмайер. — Мы не получили желаемых результатов. Парашюты не сработали так, как было задумано».
По его словам, во время испытания над высохшим озером в Неваде космический корабль получил повреждения при падении на землю.
Crew Dragon оснащён четырьмя парашютами, и данное тестирование было предназначено для того, чтобы определить, насколько безопасно космический корабль может приземлиться при повреждении одного из парашютов. К сожалению, после намеренного отключения одного из парашютов остальные три не сработали, что привело к описанному Герстенмайером инциденту.
Вместе с тем чиновник выразил уверенность, что проблемы с парашютной системой Crew Dragon будут вскоре решены и ничто не помешает реализации амбициозных планов федерального правительства по дальнейшему освоению космоса. Он подчеркнул, что именно для этого и проводятся испытания. «Это часть процесса познания, — сказал Герстенмайер. — Благодаря этим осечкам мы собираем данные и информацию для изучения и создания такой конструкции, которая в итоге обеспечила бы безопасность для наших экипажей. Поэтому я не рассматриваю это как негатив. Именно поэтому мы занимаемся испытаниями».
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