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С начала года государство вернуло предприятиям почти на треть больше НДС - ГФС

С начала года государство вернуло предприятиям почти на треть больше НДС - ГФС

В течение января-апреля 2019 Государственная фискальная служба Украины возместила плательщикам 57,2 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

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По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 31,2%, или на 13,6 млрд грн. В январе-апреле 2018 плательщикам было возмещено 43,6 млрд грн.

Сумма среднемесячного возмещения НДС в 2019 году составила 14,3 млрд грн. В течение 2018 сумма среднемесячного возмещения НДС составляла 11 млрд грн.

В апреле 2019 плательщикам было возвращено 11,8 млрд грн НДС.

По материалам Finance.UA
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