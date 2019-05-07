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Днепровский меткомбинат продолжит работу после процедуры банкротства

Днепровский меткомбинат продолжит работу после процедуры банкротства

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства.

Об этом заявил народный депутат, совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута.

Завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, однако процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов, считает Тарута.

“Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она преодолимая, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался”, – заявил Тарута.

Ранее СМИ писали о том, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.

По материалам РБК-Украина
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