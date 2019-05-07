Днепровский меткомбинат продолжит работу после процедуры банкротства

Днепровский металлургический комбинат (ДМК) продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства.

Об этом заявил народный депутат, совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута.

Завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, однако процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов, считает Тарута.

“Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она преодолимая, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался”, – заявил Тарута.

Ранее СМИ писали о том, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.