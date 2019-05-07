Днепровский меткомбинат продолжит работу после процедуры банкротства

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Днепровский металлургический комбинат (ДМК) продолжит свою работу после проведения процедуры банкротства.
Об этом заявил народный депутат, совладелец корпорации ИСД Сергей Тарута.
Завод в данный момент работает и обеспечен сырьем, однако процедура банкротства неизбежна из-за агрессивных кредиторов, считает Тарута.
“Завод обеспечен сырьем, завод обеспечен ресурсами. Есть проблема со стороны кредиторов. Но она преодолимая, и поэтому моя задача – дать уверенность коллективу, что не нужно слушать всякие сплетни и слухи. Завод будет работать, и я абсолютно уверен, и сделаю все возможное, чтобы комбинат больше никогда не останавливался”, – заявил Тарута.
Ранее СМИ писали о том, что остановка ДМК в 2017 году могла быть создана искусственно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать12 ч. назад - 14303 11
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ10 ч. назад - 2867 6
Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине12 ч. назад - 1473 4
Сколько зарабатывают рабочие в Германии (инфографика)4 ч. назад - 1316 3
Коломойский выступил за сохранение Смолия главой Нацбанка6 ч. назад - 679 3
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать12 ч. назад - 14303 11
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского11 ч. назад - 5478 2
Suzuki показала авто за 4200 долларовВчера, 22:00 - 4544
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ10 ч. назад - 2867 6
Чего ждать от бензина в мае - прогноз экспертовВчера, 20:00 - 1897
Американские биологи научились создавать стволовые клетки в 10 раз быстрее5 ч. назад - 124
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеВчера, 10:01 - 1273 1
Google представила новый Android (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 1227
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1179 3
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 382