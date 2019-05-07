Минфин предоставит на утверждение Кабмина 3-летнюю бюджетную декларацию

Министерство финансов намерено предоставить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы в середине мая.

Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в хлде дискуссионной панели на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития.

“Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе предоставит на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы”, – говорится в сообщении.

Среди других приоритетов Минфина – реформирование Государственной фискальной службы.

Также на следующей неделе должны быть сформированы наблюдательные советы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке.