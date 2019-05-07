Минфин предоставит на утверждение Кабмина 3-летнюю бюджетную декларацию

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Министерство финансов намерено предоставить на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы в середине мая.
Об этом заявила министр финансов Оксана Маркарова в хлде дискуссионной панели на бизнес-форуме Европейского банка реконструкции и развития.
“Министерство финансов продолжит работать над активным внедрением среднесрочного бюджетного планирования. В частности, на следующей неделе предоставит на утверждение Кабинета министров Бюджетную декларацию на 2020-2022 годы”, – говорится в сообщении.
Среди других приоритетов Минфина – реформирование Государственной фискальной службы.
Также на следующей неделе должны быть сформированы наблюдательные советы в государственных Ощадбанке и Укрэксимбанке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать5 ч. назад - 10657 10
У Зеленского хотят провести списание для ФЛП более 7 млрд долгов по ЕСВ3 ч. назад - 1706 4
Омелян рассказал, что следует предпринять, чтобы Tesla построила завод в Украине6 ч. назад - 1086 4
Bloomberg прогнозирует Китаю исторический дефолт3 ч. назад - 945 2
Супрун рассказала, когда "VIP-больницы" станут доступными для всех6 ч. назад - 793 2
В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать5 ч. назад - 10657 10
Suzuki показала авто за 4200 долларовВчера, 22:00 - 3809
Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после инаугурации Зеленского4 ч. назад - 3485 1
Как Украина будет снижать уровень госдолга: эксперты назвали условия и дали прогнозВчера, 16:00 - 2347
Украинские ценные бумаги принесли их владельцам 53,8% годовых - экспертВчера, 19:00 - 1747
В NASA подтвердили "аномалию" во время испытаний корабля Crew Dragon во ФлоридеВчера, 10:01 - 1082
Google представила новый Android (фото, видео)Позавчера, 12:10 - 1131
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)07.05.2019, 12:10 - 1090 3
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 340
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 1033 2