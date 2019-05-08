Экспорт украинского чугуна просел на 16,2%

Украина в январе-апреле 2019 года сократила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 858,069 тыс. тонн.

Согласно таможенной статистике, обнародованной Государственной фискальной службой во вторник, в денежном выражении экспорт чугуна за указанный период упал на 17,2% — до $281,394 млн. При этом экспорт осуществлялся в основном в США (55,6% поставок в денежном выражении), Италию (12,88%) и Турцию (9,44%).

В январе-апреле-2018 Украина импортировала 221 тонну аналогичной продукции на $356 тыс., тогда как в январе-апреле-2018 — 414 тонн аналогичной продукции на $256 тыс. Ввоз осуществлялся из РФ (67,87% поставок в денежном выражении), Германии (25,79%) и Польши (6,33%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила экспорт передельного чугуна в натуральном выражении на 28,4% по сравнению с 2017 годом — до 3 млн 6,986 тыс. тонн, в денежном выражении — на 42,6%, до $1 млрд 52,600 млн. Экспорт осуществлялся в основном в США (59,88% поставок в денежном выражении), Италию (11,85%), Турцию (10,92%).

В 2018 году Украина импортировала 1,375 тыс. тонн аналогичной продукции на $796 тыс., тогда как в 2017 году — 2 тыс. тонн на $1,020 млн. Ввоз осуществлялся из России (78,02% поставок в денежном выражении) и Германии (21,98%).