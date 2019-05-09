НБУ: Банки, в I квартале активно кредитовавшие население

По данным НБУ, в I квартале портфель облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) наиболее существенно увеличился в Укргазбанке, Ситибанке, Альфа-Банке.

При этом портфель кредитов для юрлиц в январе-марте заметно вырос в Креди Агриколь (+3 млрд грн, или +16,7%), ПриватБанке (+720,3 млн грн, или + 5,5%), ОТП Банке (+697,8 млн грн, или +4,4%).

Портфель кредитов для физлиц в I квартале наиболее значительно расширился в Приватбанке (+2 млрд грн, или + 5,2%), Универсал Банке (+932,2 млн грн, или +24,5%), Альфа-Банке (+825, 7 млн ​​грн, или +6,7%).