Украинец пытался вывезти за границу более 11 тысяч пачек сигарет - ГФС

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Работники Закарпатской таможни ГФС пресекли вывоз за пределы Украины более 11 тысяч пачек табачных изделий.
Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ГФС в Facebook.
Правонарушение было зафиксировано на таможенном посту “Неветленфолу”. Табачные изделия незаконно перевозил через границу на грузовом автомобиле гражданин Украины.
При этом, согласно предоставленным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, из Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.
Однако во время проверки таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11 200 пачек сигарет торговой марки “Compliment” без акцизных марок.
Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.
Как отметили в ГФС, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.
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