Украинец пытался вывезти за границу более 11 тысяч пачек сигарет - ГФС

Работники Закарпатской таможни ГФС пресекли вывоз за пределы Украины более 11 тысяч пачек табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской таможни ГФС в Facebook.

Правонарушение было зафиксировано на таможенном посту “Неветленфолу”. Табачные изделия незаконно перевозил через границу на грузовом автомобиле гражданин Украины.

При этом, согласно предоставленным к таможенному контролю товаросопроводительным документам, из Украины в Румынию перемещались пиломатериалы.

Однако во время проверки таможенники совместно с пограничниками обнаружили 11 200 пачек сигарет торговой марки “Compliment” без акцизных марок.

Табачные изделия украинец пытался вывезти, спрятав в двойном днище автомобиля.

Как отметили в ГФС, такие действия влекут за собой наложение штрафа в размере 100% стоимости товаров, которые пытались провезти, а также конфискацию этих товаров.