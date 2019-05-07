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Starbucks заработал на ляпе в "Игре престолов" более $2 млрд

Starbucks заработал на ляпе в "Игре престолов" более $2 млрд

Американская компания Starbucks за несколько дней, вероятно, получила около $2,3 миллиарда из-за конфуза с пластиковой чашкой в ​​последнем эпизоде ​​сериала “Игры престолов”.

Об этом сообщает CNBC.

“Starbucks заработал около $2,3 млрд на рекламе за последние несколько дней, после того как в эпизоде “Игры престолов” была замечена современная чашка (кофе – ред.), и которая, как оказалось, даже не принадлежит Starbucks”, – говорится в сообщении.

Как сообщает CNBC, в воскресенье в очередном эпизоде ​​сериала “Игры престолов” в кадре появилась одноразовая чашка для кофе с логотипом, якобы похожим на Starbucks. Зрители начали распространять в соцсетях кадры с киноляпом.

Впоследствии выяснилось, что чашку на съемочную площадку принесла одна из актрис, и это не было рекламой – съемочная группа просто проглядела чужеродный элемент. Эпизод с чашкой быстро исправили, однако кадры успели широко разойтись как в соцсетях, так и в СМИ.

Гендиректор по маркетингу компании Hollywood Branded Стейси Джонс считает, что Starbucks могла заработать около $2,3 млрд. К этому она добавила, что считает этот казус возможностью для компании, которая случается раз в жизни.

По материалам УКРИНФОРМ
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