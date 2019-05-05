В Киеве построили рекордное количество квартир, но их некому покупать

В первом квартале 2019 года на первичном рынке жилой недвижимости Киева побит трехлетний рекорд по количеству новых объектов. В течение января-марта на рынке появилось 4 дома вместе на 2039 квартир объемом свыше 133 тысяч квадратных метров. Это в 2-3 раза больше, чем в аналогичные периоды 2016-2018 годов.

Вместе с тем, в первом квартале на рынке наблюдалось снижение темпов продаж в сегментах “бизнес” и “премиум” до 25% в целом по рынку и до 40% в отдельно взятых объектах по отношению к 4 кварталу 2018 года – сообщили в Департаменте консалтинга и аналитики агентства Kiev Standard real estate boutique.

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За январь-март 2019 года удалось продать всего 500 квартир (462 в бизнес-сегменте и 38 в премиум-сегменте). Для сравнения, за октябрь-декабрь 2018 года было реализовано 660 квартир (608 в бизнес-сегменте и 52 в премиум-сегменте).

“Такая осторожность покупателей объясняется пиком президентских выборов, но в ближайшие месяцы ситуация стабилизируется и мы вернемся к показателям прошлого года”, — прогнозирует Олег Перегинец, управляющий партнёр Kiev Standard real estate boutique.