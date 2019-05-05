Uber планирует сотрудничать с властями в Украине в новых проектах

Американская компания Uber сообщила, что планирует активнее взаимодействовать с властями в ходе внедрения новых проектов в Украине. Так компания хочет улучшить условия передвижения своего транспорта в городе.

Об этом заявил генеральный директор Uber в Центральной и Восточной Европе Ашкан Кебрити во время встречи с министром инфраструктуры Украины Владимиром Омеляном – передает пресс-служба Мининфраструктуры.

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«Киев – первый город в Европе, где мы запускаем этот пилотный проект (Uber Shuttle, альтернатива маршрутному такси – ред.). Мы стремимся активнее работать в Украине и будем взаимодействовать с органами государственной власти для улучшения условий передвижения по городу и создания альтернативы частным авто для украинцев», – сообщил Кебрити.

В Мининфраструктуры надеются, что маршрутные такси в Украине исчезнут к 2030 году, а проекты Uber могут способствовать этому. Поэтому украинское правительство планирует шире наладить сотрудничество с компанией.