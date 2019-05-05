Для участников фондовых рынков валютные лицензии отменены, для лайф-страховщиков - упрощены

Читайте новости в Telegram
Подпишитесь на наш канал @Finance_ukr и точно не пропустите важные события, акции и финансовые новинки
Спасибо!
Вы успешно подписались на новостную рассылку finance.ua
Вы уже подписаны на новостную рассылку finance.ua
Национальный банк Украины освободил участников фондового рынка от необходимости получать валютную лицензию, а для лайф-страховщиков упрощает ее получение – сообщается на сайте НБУ.
“Покупка и продажа ценных бумаг не является валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный контроль, в том числе по операциям участников фондового рынка. Поэтому НБУ отменяет необходимость получать валютные лицензии участникам фондового рынка”, – говорится в сообщении.
Читайте также: Нацбанк повысил лимит на вывод дивидендов за границу
Лайф-страховщикам раньше для получения валютной лицензии нужно было иметь собственный капитал размером не менее 300 млн гривен. Теперь эта цифра будет снижена до 45 млн гривен.
“Лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в соответствующей сумме на протяжении всего времени наличия лицензии. Учитывая это, страховые компании должны будут подавать в Национальный банк ежеквартально информацию о структуре приемлемых активов”, – объясняет пресс-служба Нацбанка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на 4 недели у мобильных операторов в АМКУ признали неправомерными7 ч. назад - 2146 6
Почему более 40 % населения Украины стремятся выглядеть богаче10 ч. назад - 1479 5
Украинцев, получивших незаконные паспорта РФ, могут лишить социальных выплат и пенсий3 ч. назад - 331 3
В КГГА ответили на заявление о краже проекта моста через Владимирский спуск8 ч. назад - 1310 3
В Минздраве разъяснили, как вернуть аптекам лекарства ненадлежащего качества12 ч. назад - 334 3
Чья кредитка лучше: Рейтинг кредитных карт с кэшбэком8 ч. назад - 4540
Чего ждать от курса доллара в мае9 ч. назад - 2976
Тарифы на 4 недели у мобильных операторов в АМКУ признали неправомерными7 ч. назад - 2146 6
В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефтьВчера, 21:00 - 1887
Швейцарцы обвинили власть Киева в краже проекта моста через Владимирский спуск10 ч. назад - 1855
Google представила новый Android (фото, видео)8 ч. назад - 388
Солнечный автомобиль: какой он - семейный электромобиль с солнечными панелями (видео)Вчера, 12:10 - 712 2
Разработана 3D-печать металлами05.05.2019, 10:10 - 190
Назван самый продаваемый смартфон года (инфографика)04.05.2019, 12:10 - 570 1
У Илона Маска признали: космическая капсула Crew Dragon разрушена03.05.2019, 11:10 - 1305 7