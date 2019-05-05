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Для участников фондовых рынков валютные лицензии отменены, для лайф-страховщиков - упрощены

Для участников фондовых рынков валютные лицензии отменены, для лайф-страховщиков - упрощены

Национальный банк Украины освободил участников фондового рынка от необходимости получать валютную лицензию, а для лайф-страховщиков упрощает ее получение – сообщается на сайте НБУ.

“Покупка и продажа ценных бумаг не является валютными операциями, а все расчеты будут проводиться через банки, которые имеют банковскую лицензию и осуществляют валютный контроль, в том числе по операциям участников фондового рынка. Поэтому НБУ отменяет необходимость получать валютные лицензии участникам фондового рынка”, – говорится в сообщении.

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Лайф-страховщикам раньше для получения валютной лицензии нужно было иметь собственный капитал размером не менее 300 млн гривен. Теперь эта цифра будет снижена до 45 млн гривен.

“Лайф-страховщики должны обеспечить наличие минимального собственного капитала в соответствующей сумме на протяжении всего времени наличия лицензии. Учитывая это, страховые компании должны будут подавать в Национальный банк ежеквартально информацию о структуре приемлемых активов”, – объясняет пресс-служба Нацбанка.

По материалам Finance.UA
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