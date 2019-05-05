Украинские авиакомпании увеличили возраст своего флота в 2019 году

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Украинские авиакомпании в 2019 году увеличили средний возраст своего флота, свидетельствует исследование, проведенное в конце апреля avianews.com.
Данные показывают, что только четыре авиаперевозчика в Украине, совершающих пассажирские перевозки, владеют парком моложе 20 лет, в то время как средний возраст самого старого парка достиг отметки в почти 40 лет.
Самый молодой флот находится в распоряжении авиакомпаний SkyUp и МАУ — 11,5 и 11,7 лет соответственно. Далее следуют чартерная авиакомпания «Роза Ветров» с показателем 18 лет и Atlasjet Ukraine — 18,5 лет.
Средний возраст чартерного авиаперевозчика Azur Air Ukraine в 2019 году перевалил за отметку 20 лет и составил 21,2 год. В 2018 году этот показатель составлял 17,7 лет.
Остальные авиакомпании эксплуатируют флот, средний возраст которого превышает 20 лет: «Джоника» — 23,3 года, Anda Air — 27 лет, Yanair — 27,1 лет, Bravo Airways — 28 лет, «Дрим Винд» — 28,5 лет, Буковина — 29 лет, Um Air — 30 лет, «Мотор Сич» — 38,9 лет.
Для подсчета среднего возраста флота использовались данные государственного реестра гражданских воздушных судов по состоянию на 25 апреля 2019 года, информация flightradar24.com, а также анонсы авиакомпаний «Роза Ветров» и SkyUp о предстоящем пополнении парка, которое запланировано до конца мая 2019 года.
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