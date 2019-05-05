Google создает собственный гибкий смартфон

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Представитель руководства Google рассказал о том, что компания работает над собственным смартфоном со складывающимся экраном.
Как сообщил Марио Кейрос (Mario Queiroz), руководитель подразделения Pixel, Google «занимается соответствующими разработками уже длительное время».
При этом острой необходимости выпускать коммерческое устройство сейчас компания не видит. Технология пока ещё «сырая», а стоит дорого. Это значит, что ждать в ближайшее время новый складной Pixel не стоит.
We just announced support for foldables at #AndroidDevSummit, a new form factor coming next year from Android partners.— Android Developers (@AndroidDev) 7 ноября 2018 г.
Android apps run seamlessly as the device folds, achieving this form factor's chief feature: screen continuity. pic.twitter.com/NAfOmCOY26
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