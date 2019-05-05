0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Finance.ua развивается и обновляет главную
Finance.ua — это не только лента новостей. Мы вкладываем много сил в создание сервисов сравнения кредитов, депозитов и банковских карт. А наша редакция публикует много путеводителей по выбору финансовых услуг и рассказывает как не переплачивать.
Чтобы показать всё это читателям, мы изобрели главную страницу сайта заново.
Узнать что поменялось
Все Новости рынка
- 3 0

Google создает собственный гибкий смартфон

Google создает собственный гибкий смартфон

Представитель руководства Google рассказал о том, что компания работает над собственным смартфоном со складывающимся экраном.

Как сообщил Марио Кейрос (Mario Queiroz), руководитель подразделения Pixel, Google «занимается соответствующими разработками уже длительное время».

При этом острой необходимости выпускать коммерческое устройство сейчас компания не видит. Технология пока ещё «сырая», а стоит дорого. Это значит, что ждать в ближайшее время новый складной Pixel не стоит.


По материалам bigmir.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.